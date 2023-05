Come riportato da Tuttosport, nella prossima stagione Alessio Cragno potrebbe cambiare casacca rimanendo ancora in Serie A. Le idee di calciomercato del Torino starebbero volgendo lo sguardo proprio verso di lui, in modo da avere un’alternativa più che valida a Vanja Milinkovic-Savic. L’attuale valutazione dell’estremo difensore italiano da parte del Monza si aggirerebbe intorno ai 4 milioni di euro, cifra tutt’altro che proibitiva.