Sabato 28 luglio il Torino, allo stadio Moccagatta di Alessandria, affronterà il amichevole il Nizza. La partita tra la formazione granata e quella rossonera sarà anche l'occasione per i dirigenti dei due club di vedersi e proseguire la trattativa per M'Baye Niang.



L'attaccante senegalese è uno dei giocatori che il Nizza sta seguendo con maggiore interesse per sostituire Mario Balotelli: dopo il buon Mondiale disputato il valore del cartellino del calciatore è tornato a lievitare e dalla sua cessione il presidente del Torino Urbano Cairo spera di poter recuperare quei 15 milioni di euro spesi un anno fa per acquistarlo a titolo definitivo dal Milan.