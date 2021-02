Per Daniele Baselli l'ultimo anno non è certo il più fortunato della sua carriera. Tuttaltro. Lo scorso maggio, prima della ripresa del campionato, è stato fermato da un grave infortunio al ginocchio che lo ha tenuto ai box per diversi mesi: il centrocampista del Torino è tornato a giocare a gennaio, ma ora si è dovuto di nuovo fermare.



Questa volta è il Covid ad aver costretto allo stop il mediano che, su Instagram, ha comunque rassicurato i tifosi riguardo alle sue condizioni di salute.