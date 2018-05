La voglia di tornare a misurarsi con la serie A a Mario Balotelli non manca di certo, le possibilità che la squadra che lo riporterà in Italia sia il Torino sono invece sempre più esigue. Come scrivevamo su queste colonne negli scorsi giorni, lo scoglio più grande da superare per far sì che l'attaccante approdi al club granata è rappresentato dall'ingaggio del centravanti.



Balotelli percepisce uno stipendio di circa 5 milioni lordi a stagione, oltre i 2.5 milioni netti: una cifra ben superiore a quella del tetto salariale del Torino. Basti pensare che lo stipendio annuale di Andrea Belotti è di 1.5 milioni netti. Il centravanti del Nizza non ha intenzione di abbassare troppo il proprio stipendio e per questo le possibilità che la trattativa con il Torino vada a buon fine sono sempre più basse.