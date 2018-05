Martedì 15 maggio, alle 21, a Torino si terrà la sesta edizione del Gran Galà Granata, evento benefico organizzato da Toro.it in collaborazione con EnneCi Comunication. Il tema della serata saranno i derby più importanti della storia granata, partite che si rivivranno con le immagini e insieme ai protagonisti: da Paolo Pulici a Nestor Combin, passando per Natalino Fossati, Angelo Cereser, Antonino Asta, Riccardo Maspero, Giuseppe Dossena, Loris Bonesso e Fortunato Torrisi sono tanti gli ospiti presente al Gran Galà Granata (che si terrà al Teatro Nuovo di Torino, in corso Massimo d'Azeglio 17).



A condurre la serata sarà invece il celebre inviato di Striscia la Notizia, nonché tifosissimo granata, Jimmy Ghione. I biglietti possono essere acquistati dal lunedì al venerdì presso gli uffici di EnneCi Comunication in corso Rosselli 121, Torino (per info e prenotazioni info@enneci.net o telefonare allo 011.3040551), nel weekend anche presso MOMI Boutique in via Po 35/F, Torino. Il costo di ogni singolo tagliando è di 12 euro, l'incasso sarà devoluto in beneficenza alla Lega Missionaria Studenti, che dal 2001 ha dato avvio a campi di volontariato in Perù durante il mese di agosto, offrendo un costante impegno per lo sviluppo del Paese rispettandone la Cultura.