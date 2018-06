Quello tra Lucas Verissimo e il Torino sembra essere un matrimonio destinato a farsi, quello che però non è ancora chiaro è il giorno nel quale avverranno le nozze. Da ormai diverso tempo il difensore ha accettato l'offerta del club granata e, se fosse per lui, sarebbe già oggi ufficialmente un calciatore del Torino.



A bloccare l'affare è però il mancato accordo tra i due club: il Santos vorrebbe 10 milioni per il cartellino del giocatore, il Torino ne ha invece offerti 7.5 più 2 di bonus. La distanza tra domanda e offerta è minima e il presidente del club sudamericano alla fine dovrebbe accettare l'offerta dei granata, ma tutto potrebbe essere rinviato alla prossima settimana.