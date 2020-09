L'Atheltic Bilbao ha deciso di accelerare per Alejandro Berenguer e, dopo i sondaggi delle scorse settimane, sta ora accelerando per l'esterno del Torino, nativo dei Paesi Baschi (condizione necessario per vestire la maglia biancorossa).



La richiesta di Urbano Cairo per il cartellino di Berenguer è di 12,5 milioni di euro più bonus mentre l'Athletic Bilbao spera di riuscire ad abbassare la cifra: i contatti tra le due società si stanno facendo sempre più fitti e entro la fine della settimana potrebbe arrivare la fumata bianca.