Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l'avvocato Chiacchio, che ha difeso il Torino nella vicenda della mancata disputa della partita contro la Lazio ha espresso la sua soddisfazione per il verdetto:



"Siamo soddisfatti dell’esito del giudizio di secondo grado, in cui sono state recepiti i teoremi che abbiamo delineato nelle nostre deduzioni. Siamo sereni perché abbiamo operato con scrupolo e zelo. Se sarà necessario, opereremo allo stesso modo anche dinanzi al Collegio di Garanzia del CONI. La Corte è stata dura? C’era un problema relativo alla scadenza della direttiva descrittiva dell’Asl: sotto questo profilo, il Torino ha chiesto chiarimenti all’Asl di Torino, che ha precisato che il giorno di scadenza fosse il 2 marzo. La scadenza al 2 marzo è stato il motivo per il quale era diventato praticamente impossibile per la squadra recarsi a Roma. La Corte d’Appello ha censurato il comportamento del Torino? Da parte nostra c’è rispetto e stima nei confronti del Dottor Sandulli”.