Allenamento di gruppo pomeridiano per il Torino, al Filadelfia, in vista del match di sabato alle ore 15 contro l’Atalanta. Dopo il riscaldamento muscolare Marco Giampaolo ha diretto una sessione tecnico-tattica, con esercitazioni a tema. Nessuna novità per quanto concerne il bollettino medico. Domani mattina in calendario nuova sessione di tamponi per il gruppo squadra. Per Belotti e compagni poi seduta tecnica di rifinitura.