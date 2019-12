Tra i giocatori più importanti della rosa del Torino c'è sicuramente Salvatore Sirigu. Il portiere, partita dopo partita, sta dimostrando di essere uno dei migliori interpreti del ruolo e anche per questo motivo le squadre interessate a prenderlo non mancano. A gennaio una sua partenza è da escludere, ma per evitare che l'estremo difensore possa lasciare la formazione granata a fine anno l'unica strada è la qualificazione a una coppa europea.



Per il Torino sarà quindi fondamentale riuscire a conquistare almeno quel settimo posto che permetterebbe di affrontare i preliminari di Europa League (vincitrice della Coppa Italia permettendo), ma servirà un girone di ritorno ben diverso da quello di andata.