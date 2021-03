Giacomo Ferri, bandiera del Torino (è stato calciatore, tecnico delle giovanili e team manager della Prima squadra fino al 2016), è ricoverato all'ospedale Maggiore di Crema a causa del Covid.



"Ci siamo accorti che qualcosa non andava dalla saturazione, che aveva dei valori piuttosto bassi. Da lì sono partiti gli accertamenti. Ferri non aveva né febbre, né tosse e nemmeno disturbi. Credo che Giacomo sia una delle persone più attente a rispettare l’uso delle protezioni, le limitazioni e il distanziamento sociale e questo la dice lunga su come sia facile rischiare di essere contagiati da questo virus. Per questo motivo, occorre continuare a prestare la massima attenzione. È un invito che rivolgo ancora a tutti" ha spiegato il radiologo, nonché amico di Ferri, Maurizio Borghetti, a La Provincia.