Daniele Delli Carri, ex direttore sportivo del Pescara, ex difensore del Torino, parla a Tuttosport, dicendo la sua su Marco Giampaolo: "Ha bisogno di tempo e poi va messo nelle condizioni giuste di lavorare anche con calciatori adatti alla sua filosofia. In sede di mercato non sono stati risolti alcuni equivoci che avrebbero semplificato il suo percorso tecnico".