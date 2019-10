Tra gli ospiti in studio dell'ultima puntata di Tiki Taka c'era anche Christian Vieri. L'ex centravanti, che ha anche un passato nelle fila del Torino, ha parlato della situazione riguardante il tecnico Walter Mazzarri, che rischia l'esonero in caso di sconfitta nel derby con la Juventus.



"Si sta mettendo in discussione il mister che ha portato il Toro in Europa League? Non esiste" ha dichiarato Vieri, schierandosi quindi dalla parte dell'allenatore granata.