Tra i giocatori più corteggiati del Torino c'è Armando Izzo. Il difensore napoletano è da tempo finito nel mirino dell'Inter: piace molto ad Antonio Conte, che lo ritiene il giocatore ideale per la sua difesa a tre.



La prossima estate, quando il campionato sarà concluso, partirà la trattativa tra Inter e Torino per il difensore: il presidente Urbano Cairo difficilmente accetterà offerta al di sotto dei 20 milioni di euro per il proprio centrale di difesa.