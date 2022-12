L'ultima partita di campionato giocata nel 2022 Mergim Vojvoda la ricorda bene ma non in maniera positiva. Dopo appena mezz'ora di gioca, con il risultato fermo sullo 0-0 tra Roma e Torino, il terzino è stato richiamato in panchina da Ivan Juric perché non soddisfatto dalla sua prestazione.



Il suo obiettivo per il 2023 è quindi quello di lasciarsi alle spalle il brutto finale di stagione precedente e tornare a essere protagonista con la maglia granata.