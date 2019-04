Patrick Cutrone, si sa, è un vecchio pallino di Urbano Cairo che lo vorrebbe come rinforzo per il suo Torino. Convincere l'attaccante a sposare il progetto granata non sarà semplice ma neanche impossibile: a rendere le cose più facili potrebbe essere l'eventuale qualificazione alla Champions League da parte della società granata.



Il quarto posto, occupato proprio dal Milan in coabitazione con l'Atalanta, è distante solamente tre punti e domenica sera andrà in scena Torino-Milan. Un successo contro il rossoneri permetterebbe ai granata di agguantare i rivali a quota 56 punti (ma di avere il vantaggio degli scontri diretti a favore) e sarebbe il primo passo per portare a compimento l'affare Cutrone.