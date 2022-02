Wilfried Singo ha fin da subito convinto Ivan Juric che lo ha sempre considerato il titolare sulla fascia destra del Torino. Il terzino ivoriano è autore di una buona stagione (dopo che già nello scorso campionato si era messo in luce) e sono diverse le squadre che hanno posato i propri occhi su di lui.



L'obiettivo del Torino è però quello di tenere il giocatore, che nel progetto di Ivan Juric ha un ruolo importante anche in ottima futuro. E lo stesso giocatore non ha palesato la volontà di cambiare squadra.