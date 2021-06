In attesa di capire in quale squadra giocherà Salvatore Sirigu nella prossima stagione, il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, si sta muovendo sul fronte Etrit Berisha per cercare di arrivare a un accordo per il portiere.



L'idea della società granata è quella di offrire un contratto di due anni all'estremo difensore albanese. Da parte di Berisha c'è il gradimento a un eventuale trasferimento in granata, anche perché il portiere non vorrebbe giocare un'altra stagione in serie B.