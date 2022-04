Il Torino non affronta l'Empoli al Castellani dalla stagione 2018/2019: in quel caso la partita si giocò alla penultima giornata di campionato, la squadra granata era alla ricerca di una vittoria per inseguire il sogno qualificazione a una coppa europea, quella toscana aveva invece bisogno di punti salvezza.



I vincere fu l'Empoli che si impose con un netto 4-1 che sembrò chiudere definitivamente le porte dell'Europa al Torino. Porte che si riaprirono poco dopo per via dell'esclusione dalle coppe europee del Milan.