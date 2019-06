Da diverso tempo Diego Laxalt è un obiettivo di mercato del Torino. Ancora prima che approdasse al Milan, la società granata si era già messe sulle sue tracce: ora il presidente Urbano Cairo e il neo ds Massimo Bava hanno ripreso le trattativa per portare il calciatore alla corte di Walter Mazzarri.



Convincere l'uruguaiano ad accettare il trasferimento al Torino non sarà semplice: più volte lo stesso giocatore ha infatti ribadito la propria volontà di restare al Milan. Per far cambiare idea a Laxalt i dirigenti granata punteranno sulla voglia del calciatore di giocare anche in una coppa europea.