Il Torino, per rinforzare la propria difesa, ha messo nel mirino Mattia Caldara. La carta che il direttore tecnico Davide Vangati si sta giocando per riuscire a convincere il calciatore di proprietà del Milan ad accettare l'offerta granata è Ivan Juric.



Il gioco dell'allenatore croato assomiglia molto a quello di Gian Piero Gasperini, l'allenatore con cui Caldara si è espresso al meglio negli anni all'Atalanta. Come è stato per Marko Pjaca, per la buona riuscita dell'operazione potrebbe essere necessario l'intervento di Ivan Juric per arrivare alle firme sul contratto.