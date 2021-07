Tra i giocatori che con ogni probabilità lasceranno il Torino nelle prossime settimane c'è Lyanco. Il difensore è corteggiato dal Betis Siviglia e la sua cessione è ora diventata una vera e propria priorità per i granata.



Una volta che Lyanco sarà stato ceduto, infatti, il Torino potrà portare l'assalto per Mattia Caldara. Il difensore di proprietà del Milan è diventato un vero e proprio obiettivo per la squadra granata e i primi contatti sono già stati avviati, la trattativa però non decollerà fino a quando Lyanco non sarà venduto.