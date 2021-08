Fino a poche settimane fa l'addio di Ricardo Rodriguez al Torino sembrava essere certo, ora invece non lo è più. Lo svizzero sta infatti convincendo sempre di più Ivan Juric nel ruolo di centrale di sinistra nella difesa a tre e potrebbe anche restare sotto la Mole.



Nel caso arrivasse un'offerta ritenuta adeguata per il suo cartellino Rodriguez verrà comunque ceduto, il direttore tecnico Davide Vagnati non sta però più cercando con insistenza una nuova sistemazione al calciatore.