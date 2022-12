Il Torino ha messo nel mirino Mbala Nzola dello Spezia. Il club granata spera di potersi accordare con il giocatore per un passaggio a parametro zero a giugno, quando scadrà il suo contratto con i liguri. Ora però, spunta una clausola sul contratto che permetterebbe allo Spezia di prolungare unilateralmente il contratto di Nzola per un altro anno, ovvero fino al 2024. Per attivare la clausola è sufficiente che gli spezzini paghino la cifra irrisoria di mille euro al giocatore. Questo complica sensibilmente i piani del Torino, che ora dovrà pensare ad un investimento o all'inserimento di una contropartita per poter arrivare al centravanti angolano. Lo riporta Tuttosport.