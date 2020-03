In un'intervista a Sky Sport, il difensore del Torino, Lorenzo De Silvestri, ha parlato della propria compagna, Carlotta, che è in prima fila a combattere contro il Coronavirus: "Carlotta è un orgoglio per me, è una ricercatrice. In questo momento tutti stanno scoprendo l’importanza di questi professionisti. Io spero che se ne ricorderanno anche quando tutto sarò passato. Adesso sono i ricercatori come lei i campioni e gli eroi, ma la ricerca va supportata sempre”.



De Silvestri ha poi parlato del ritorno al calcio giocato: "​Sogno un ritorno in campo con lo stadio pieno, per condividere la gioia di stare insieme e di potersi abbracciare. Però adesso l’unico pensiero è il contenimento dei contagi, non i calendari

Spero anche di poter invitare i sanitari allo stadio per ringraziarli dal vivo. C’è un legame forte con Torino e tutto l’ambiente, sono qui da quattro anni e c’è un ambiente sano”.