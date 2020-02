Moreno Longo lo aveva promesso nel giorno della sua presentazione al Torino: "Il Filadelfia resterà aperto il più possibile". E il tecnico la promessa l'ha mantenuta: i tifosi potranno assistere all'allenamento di domani pomeriggio, nonostante la formazione granata sia reduce da una sconfitta per 3-1 in casa contro la Sampdoria.



Nessuna paura di un eventuale contestazione: l'obiettivo di Longo è quello di far diventare sempre più il legame tra tifosi e squadra un punto di forza e, per questo motivo, li vuole vicini ai suoi giocatori in questo momento delicato della stagione.