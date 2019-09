Sia nel secondo tempo della partita contro il Lecce che nella ripresa contro il Milan, il Torino ha abbandonato la consueta disposizione difensiva a tre per passare a una più inedita linea a quattro. Una soluzione estemporanea? No, una scelta studiata da tempo da Walter Mazzarri che potrà essere riproposta anche in altre soluzioni.



Difficilmente però il Torino nelle prossime partite si schiererà sin dal primo minuto con la difesa a quattro ma proseguirà con i tre difensori centrali: nel caso la partita lo chiedesse e la squadra granata, proprio come capitato contro Lecce e Milan, si trovasse in una situazioni di svantaggio, Mazzarri potrebbe rinunciare a uno dei suoi centrali di difesa.