Walter Mazzarri nella partita di domani del suo Torino contro l'Inter non abbandonerà la difesa a tre, suo autentico marchio di fabbrica, nonostante sia costretto a rinunciare a Lyanco e a Bonifazi, entrambi infortunati.



Certi di una maglia da titolare sono Armando Izzo e Nicolas Nkoulou, per il posto da centrale di sinistra è invece aperto il ballottaggio tra Gleisonbe Koffi Djidji: il brasiliano sembra essere al momento in vantaggio sull'ivoriano, considerate anche le buone prestazioni giocate nelle ultime due partite.