La trattativa che potrebbe portare Christian Kouamé al Torino è ancora ben lontana dalla chiusura: l'attaccante è nel mirino della società granata ma la Fiorentina non ha ancora deciso se cedere o no il giocatore.



Il Torino attende e nel frattempo con la Fiorentina prosegue i discorsi con Alfred Duncan, centrocampista che potrebbe sostituire Soualiho Meité, ormai destinato a trasferirsi al Milan. Il Torino vorrebbe avere entrambi i giocatori in prestito.