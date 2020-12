Per capire meglio quali saranno le scelte del Torino nel mercato di gennaio, almeno per quanto riguarda le uscite, la partita contro il Parma sarà un indicatore importante: l'esclusione di alcuni giocatori dall'undici titolare sarà infatti di aiuto in questo senso.



In particolare sono quattro i giocatori del gruppo dei titolari il cui futuro è incerto: Salvatore Sirigu, Nicolas Nkoulou, Amando Izzo e Simone Zaza. Tutti e quattro potrebbero non essere nella rosa del Torino il prossimo anno, resta da capire chi tra questi partita invece già nel corso di questa sessione invernale di calciomercato.