Alle ore 17 il Torino scenderà in campo contro il Nizza per l'ultima amichevole di questo precampionato. Ivan Juric è costretto a fare a meno degli infortunati Buongiorno, Pellegri e Vojvoda e, in attesa dei nuovi acquisti, in panchina è costretto a portare tanti giovani o giocatori fuori dal progetto tecnico.



Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Izzo, Zima, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Aina; Seck, Linetty; Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, N'Guessan, Djidji, Akhalaia, Ruszel, Radonjic, Wade, Zaza, Segre, Horvath, Edera, Adopo, Verdi. Allenatore: Juric