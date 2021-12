Non è un mistero che Sofyan Amrabat sia un obiettivo di mercato del Torino. Il centrocampista marocchino di proprietà della Fiorentina è un vecchio pallino del tecnico Ivan Juric che già la scorsa estate lo aveva richiesta come rinforzo per il centrocampo.



A gennaio il Torino farà un nuovo tentativo per prenderlo dalla Fiorentina: l'offerta sarà sulla base di un prestito con diritto di riscatto.