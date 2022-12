Filippo Ranocchia è uno dei calciatori messi nel mirino dal Torino per rinforzare il centrocampo nel mercato di gennaio. Il mediano è attualmente in prestito al Monza ma la società proprietà del cartellino del giocatore è la Juventus.



L'obiettivo del Torino è quello di riuscire ad arrivare al giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto dalla Juventus, servirà però anche in benestare del Monza per far sì che l'operazione possa andare in porto.