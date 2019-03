Se c’è una squadra che in queste ultime settimane sta dimostrando di essere in salute, quella è il Torino: 17 punti conquistati nelle ultime sette partite, una difesa che ha incassato un solo gol (quello di Luca Paganini ieri contro il Frosinone) e un Andrea Belotti che è tornato a segnare (tre reti nelle ultime due gare). La squadra di Walter Mazzarri, dopo aver perso 3-2 contro la Roma alla prima giornata del girone di ritorno ha cambiato decisamente passo, raccogliendo vittorie e scalando posizioni in classifica (considerando i punti ottenuti dopo il giro di boa sarebbe terza). Ora è in piena zona Europa League ma può nutrire anche sogni ben più gloriosi, d’altronde l’Inter è distante appena sei punti (erano tredici primo del confronto tra granata e nerazzurri deciso da un colpo di testa di Armando Izzo) e il Torino può anche contare sul vantaggio negli scontri diretti.



CALENDARIO IN DISCESA - Dopo un inizio di girone di ritorno complicato, in cui Belotti e compagni hanno dovuto affrontare Roma, Inter, Napoli e Atalanta nelle prime sei giornate (raccogliendo comunque sette punti), per il Torino la strada nelle ultime settimane si è messa in discesa: Chievo Verona e Frosinone si sono dimostrati ostacoli più complicati del previsto da superare ma la squadra granata è comunque riuscita ad ottenere il bottino pieno grazie al 3-0 maturato nel finale contro i veneti e al 2-1 in rimonta rifilato ai ciociari a domicilio. Prima della pausa del campionato per lasciare spazio alle nazionali, la squadra di Mazzarri se la dovrà vedere, tra le mura amiche, contro il Bologna, terzultimo in classifica. Poi in successione dovrà affrontare Fiorentina, Sampdoria (squadre che stanno perdendo sempre più terreno dalla zona europea e che potrebbero non avere le stesse motivazioni dei granata), Parma, Cagliari e Genoa: per questo Torino la possibilità di proseguire ancora la propria marcia verso la qualificazione a una coppa europea, senza lasciare troppi punti per strada, è più che concreta. CON L'EUROPA BELOTTI PUO' RESTARE - Con il pass per un coppa europea in mano (e ancor di più se la coppa in questione fosse la Champions League), per il Torino trattenere Andrea Belotti sarà molto più semplice. Anche perché le squadre che di recente hanno mostrato maggiore interesse per il Gallo non è affatto scontato che il prossimo anno giochino in Europa: il West Ham è attualmente nono in classifica in Premier League, la Roma ha appena tre punti più del Toro. In questi anni il centravanti ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia granata e non ha mai puntato i piedi per andarsene, nemmeno dopo la stagione dei 28 gol quando le proposte non gli mancavano. Non chiederà una cessione a ogni costo neanche la prossima estate, certo è che con una coppa europea da giocare, per il presidente Urbano Cairo, sarà più facile farlo restare con il sorriso.