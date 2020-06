Per il Torino questa è una stagione assolutamente negativa e in tanti tra i calciatori granata hanno deluso. Solamente in tre hanno avuto un rendimento positivo e costante: Salvatore Sirigu, Cristian Ansaldi e Andrea Belotti. Non è un caso quindi che il Gallo sia tra i giocatori più corteggiati in vista della prossima stagione.



Sulle tracce del capitano granata c'è anche l'Inter ma il presidente Urbano Cairo non vorrebbe privarsi del suo numero 9: per questo motivo è pronto a offrire a Belotti il rinnovo di contratto con un aumento dello stipendio. Una mossa per blindare il centravanti e allontanare l'Inter.