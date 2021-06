La sconfitta di questo pomeriggio della Polonia contro la Svezia ha sancito l'eliminazione di Lewandowski e compagni dall'Europeo. Ed è finito quindi anche il torneo di Karol Linetty: ora il centrocampista del Torino può pensare al mercato, visto che difficilmente ci sarà ancora spazio per lui nella squadra granata.



Linetty ha estimatori in Germania, dove piace al Mainz: il dt del Torino Davide Vangati deve ora cercare di vendere il centrocampista recuperando i soldi spesi per acquistarlo dalla Sampdoria un anno fa.