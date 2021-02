La Primavera del Torino è partita alla volta di Bologna dove domani sarà impegnata per la partita valida per il campionato Primavera 1. La gara sembrava destinata a essere rinviata ma la Lega non ha preso nessuna decisione in questo senso.



Il fatto che domani Bologna-Torino del campionato Primavera si giochi regolarmente è un segnale del fatto che martedì potrebbe essere rinviata la partita di serie A Lazio-Torino.