Quattro partite da affrontare in circa dieci giorni e l'obiettivo salvezza ancora da raggiungere: per questo motivo Davide Nicola ha deciso di dosare le energie del suo Torino e contro il Milan farà un po' di turnover.



In difesa le scelte sono quasi obbligate, con Lyanco, Bremer e Buongiorno che comporranno il terzetto davanti a Sirigu. Diverse novità a centrocampo, con Singo e Rodriguez che potrebbero far rifiatare sulle fasce Vojvoda e Ansaldi. In mezzo al campo Mandragora e Verdi dovrebbero essere confermati, così come Rincon. Novità in attacco dove sarà Zaza ad affiancare Belotti.