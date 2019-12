Le possibilità di vedere Andrea Petagna con la maglia del Torino in questa stagione sono praticamente nulle: il centravanti, infatti, difficilmente a gennaio lascerà la Spal. "Resta qui con noi" ha affermato il presidente della società biancazzurra Walter Mattioli a margine della cerimonia per la consegna dei Collari d'Oro.



Petagna è un obiettivo di mercato del Torino: la società granata vorrebbe l'attaccante nel caso Simone Zaza dovesse partire. Se, come sembra, il centravanti dovesse rimanere alla Spal, è probabile che il Toro faccia un nuovo tentativo per acquistarlo la prossima estate.