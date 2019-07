Kevin Bonifazi ieri sera è stato solamente spettatore della netta vittoria del suo Torino contro il Debrecen (3-0 il risultato finale) nella gara d'andata del secondo turno preliminare di Europa League. Il difensore è uno dei calciatori granata più corteggiati ed è anche uno di quelli che potrebbe lasciare il Torino in questa sessione di mercato.



Sulle tracce di Bonifazi ci sono la Spal e la Fiorentina ma, tra le due, quella ad essere in vantaggio nella trattava è la società ferrarese. I viola per il momento non hanno ancora presentata nessuna offerta per il giocatore, i biancazzurri invece hanno già iniziato a imbastire l'affare con il club granata.