Soualiho Meité sta attirando su di sé l'interesse di sempre più squadre. Oltre che alla Fiorentina, il centrocampista del Torino piace anche alla Spal: il direttore sportivo del club biancazzurro, Davide Vagnati, vorrebbe riuscire ad avere il giocatore già in questo mercato di gennaio.



Il Torino però al momento non sembra particolarmente propenso a lasciar partire il centrocampista francese, resta inoltre da capire qual è la volontà dello stesso Meité: restare in granata o lasciare la squadra a metà anno.