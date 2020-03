In attesa di capire se l'attuale campionato di serie A riprenderà oppure no, il Torino, così come le altre società di serie A, sta iniziando a pianificare la prossima stagione. Per quanto riguarda la difesa, tra i giocatori messi nel mirino c'è anche Davide Biraschi del Genoa.



La trattativa con il club del presidente Enrico Preziosi potrà però partire solamente nel caso in cui Armando Izzo dovesse essere ceduto. Biraschi, infatti, è stato individuato come possibile sostituto dell'attuale numero 5 granata.