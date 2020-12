Quello di vedere Gregoire Defrel giocare con addosso la maglia del Torino rischia di rimanere solamente un sogno del presidente Urbano Cairo. La trattativa con il Sassuolo per l'attaccante francese si è infatti messa subito in salita, questo perché la formazione emiliana non sembra intenzionata a cedere a stagione in corso l'attaccante.



Defrel era stato seguito dal Torino una prima volta quando militava nel Cesena e una seconda quando era alla Roma: in quelle circostanze l'affare però non andò mai in porto.