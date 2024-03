Torino, l'agente di Vlasic: 'Può essere più determinante'

Nikola Vlasic è uno dei giocatori più importanti del Torino e nell'ultima partita di campionato, quella contro l'Udinese, è stato determinante segnando la rete del definitivo 2-0 (nel primo tempo, sullo 0-0, aveva anche colpito un palo). Con questo gol il trequartista si è anche sbloccato dopo un lungo digiuno che durava dal 7 gennaio, dalla partita contro il Napoli.



Ora Vlasic ha raggiunto il ritiro della propria nazionale, la Croazia, con cui sarà protagonista anche al prossimo Europeo. Ai microfoni di Sportitalia ha parlato l'agente del fantasista, Tonci Martic, ha parlato proprio dello stato di forma del trequartista: "Attraversa un ottimo stato di forma, ma lo conosco bene e so che può essere ancora più determinante di così. E' un grande professionista, per lui ogni partita che gioca con il Toro rappresenta un forte stimolo, poi è chiaro che l'idea di fare l'Europeo lo inorgoglisce ancora di più".



Il procuratore di Vlasic ha parlato anche della lotta per la qualificazione a una coppa europea che coinvolge anche il Torino: "Per l'Europa al Toro servirebbe qualche vittoria di fila, e sono sicuro che senza i tanti infortuni dietro adesso il Toro sarebbe al posto del Bologna".