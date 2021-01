Il Torino è alla ricerca di un attaccante che possa affiancare Andrea Belotti, visto che fino a questo momento Federico Bonazzoli non ha convinto e Simone Zaza potrebbe essere ceduto. La prima scelta è Christian Kouamé della Fiorentina, ma il direttore tecnico Davide Vagnati sta valutando anche un'altra ipotesi: Sam Lammers dell'Atalanta.



L'olandese non ha trovato molto spazio nella squadra di Gian Piero Gasperini e potrebbe essere ceduto in prestito: se la trattativa per Kouamé non dovesse decollare, il Torino pronto a virare proprio su Lammers.