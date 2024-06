Torino, Laurienté di nuovo nel mirino: trattativa avviata

Getty Images

aveva provato a portarealnell'estate del 2022, quando il francese giocava ancora nel. L'accordo non fu però trovato e nel corso di quella sessione di mercato l'attaccante passò al. Ora, con i neroverdi retrocessi in Serie B, il direttore tecnico granata è tornato a puntarlo con l'obiettivo di rinforzare il reparto offensivo di quella che sarà la squadra di Paolo Vanoli.I contatti tra le parti sono già stati avviati, anche se la trattativa non è ancora entrate nel vivo. Questo perché Vagnati negli ultimi giorni è stato impegnato nella trattativa con il Venezia per trovare un accordo per la rescissione del contratto di Vanoli: ora che la questione allenatore è stata risolta (manca solo l'ufficializzazione), il direttore tecnico del Torino può tornare a pensare a come rinforzare la squadra.

Nelle prossime settimane sono previsti nuovi appuntamenti tra i dirigenti del Torino e quelli del Sassuolo ma non si parlerà solamente di Laurienté, ma anche degli altri calciatori neroverdi che interessano alla squadra granata.