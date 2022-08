Sono ormai diverse settimane che il Torino è sulle tracce di Armand Laurienté. La trattativa per il trequartista francese non si è però ancora sbloccata per la distanza che ancora c'è tra quanto offerto dalla società granata e quanto richiesto dal Lorient.



Per questo motivo il Torino nelle ultime settimane ha virato con sempre maggiore decisione su altri giocatori: prima su Aleksej Miranchuk dell'Atalanta e ora su Nikola Vlasic del West Ham.