Diego Laxalt è un sogno di mercato del Torino ma le possibilità che l'attaccante possa vestire la maglia granata nella prossima stagione sono sempre di meno. Già negli scorsi giorni il procuratore dell'uruguaiano aveva dichiarato che la volontà del suo assistito di restare al Milan. Un concetto che ora ha ribadito anche lo stesso calciatore.



"Ora ho la testa qua, penso solo alla Copa América. Poi, appena finirà, mi concentrerò sul Milan. Ho già fatto il terzino in una difesa a quattro al Mondiale, sono cresciuto tanto e mi sento pronto per giocare in quella posizione anche nel Milan" ha dichiarato Laxalt dopo la partita del suo Uruguay contro il Cile.