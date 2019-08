L'infortunio al ginocchio occorso a Mohamed Fares nell'amichevole tra la Spal e il Cesena ha costretto il Torino a cambiare i propri piani sul mercato: è così che i dirigenti granata sono tornati a battere la pista che porta a Diego Laxalt.



Il direttore sportivo Massimo Bava è tornato a parlare dell'esterno uruguaiano con i colleghi del Milan, ma non sembra intenzionato ad acquistare il giocatore alle cifre richieste dai rossoneri: il Torino vorrebbe sì Laxalt ma in prestito con diritto di riscatto. Non a titolo definitivo come invece lo vorrebbe cedere la società milanese.