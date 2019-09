Diego Laxalt sarebbe dovuto essere uno dei protagonisti di Torino-Milan, Walter Mazzarri gli ha invece ancora una volta preferito Ola Aina sulla fascia sinistra. E' così che l'uruguaiano non ha avuto l'occasione di prendersi la propria rivincita personale nei confronti della squadra e dei dirigenti che non hanno creduto in lui in rossonero.



O meglio, non ha avuto l'occasione di prendersi la rivincita da protagonista. L'uruguaiano può comunque festeggiare per una vittoria importante conquistata dal suo Torino dopo i due ko consecutivi contro Sampdoria e Lecce.